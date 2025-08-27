Девушка показала купленное в сети платье и рассмешила пользователей

Юзерша Крис (фамилия неизвестна) с никнеймом @vivala_mamacita показала купленное в сети платье и рассмешила пользователей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка для фотосессии в честь дня рождения решила заказать наряд на сайте бренда Divacc. На фото из каталога марки модель позировала в асимметричном корсетном платье с глубоким декольте. Также предмет гардероба был полностью украшен нитями с жемчугом.

Пользовательница запечатлела себя во время примерки полученной одежды. Так, она предстала перед камерой в платье отличающегося фасона, выполненного из другой ткани. При этом на нем оказался рисунок жемчужных бус вместо настоящего декора.

Ролик набрал более 11 миллионов просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях.

«Они прислали версию в формате PDF», «Девушка, вы это заказывали или скачивали?», «Я не питал больших ожиданий, но это платье превзошло все ожидания», — заявили они.

