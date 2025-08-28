Экс-супруга Преснякова снялась в полупрозрачном платье

Бывшая жена певца Никиты Преснякова, Алена Краснова, вышла на публику в полупрозрачном платье после объявления о разводе. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Алена Краснова продемонстрировала фигуру в черном макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу серьги и босоножки на каблуках. Бывшая жена Никиты Преснякова собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж в нюдовых тонах. В этом образе девушка отправилась на свадьбу подруги.

© Соцсети

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее». Поклонники были огорчены новостью и стали предполагать, что у пары были и другие причины для разрыва. Никита Пресняков не стал молчать и призвал фанатов прекратить обсуждения.