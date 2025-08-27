Ученые раскрыли неожиданную правду об «уколах красоты»

Популярные косметические процедуры вроде ботокса и филлеров делают людей немного более привлекательными в глазах окружающих, но почти не влияют на восприятие их тепла, интеллекта или желанности как долгосрочных партнеров. К такому выводу пришли учёные из Нидерландов. Работа опубликована в журнале Perception.

Ученые провели два масштабных исследования с участием 3200 человек. Добровольцы оценивали фотографии людей до и после «уколов красоты». Каждому показывали только одну версию лица — до или после процедуры, чтобы исключить эффект прямого сравнения.

Результаты показали, что после процедур лица оценивались как чуть более молодые и привлекательные. Прибавка составила лишь 0,09 балла по семибалльной шкале. Однако доверие, интеллект, дружелюбие и харизма никак не изменялись.

Во втором исследовании мужчины оценивали женщин как потенциальных партнерш. После процедур их чуть чаще выбирали для дружбы или непродолжительных свиданий, но не для серьезных отношений.

По сравнению с другими способами улучшить внешность эффект оказался скромным: макияж прибавляет около 0,6 балла привлекательности, цифровое «разглаживание кожи» — 0,7, а улыбка — 0,4.