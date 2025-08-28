Кейт Бланшетт посетила кинофестиваль в платье с декольте до пупка

Австралийская актриса Кейт Бланшетт в откровенном образе посетила Венецианский кинофестиваль. Снимки публикует Page Six.

© Lenta.ru

55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive. Вечерний наряд украшал вырез до пупка и отделка в виде камней в зоне декольте. Завершали образ бриллиантовые серьги.

Визажисты нанесли телезвезде макияж в нюдовых оттенках, а волосы она предпочла уложить небрежными волнами.

