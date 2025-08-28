Популярная певица пришла на карнавал в провокационном образе

Популярная британская актриса и певица, участница музыкальной группы Little Mix Ли-Энн Пиннок в откровенном образе пришла на карнавал. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница вышла в свет в ярком костюме, состоящем из боди неонового оттенка с многочисленными вырезами. При этом она продемонстрировала фигуру.

Наряд украшали массивные перья, прикрепленные к спине. Помимо этого, звезда надела босоножки на каблуках и распустила волосы.

В сентябре 2024 года Ли-Энн Пиннок пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера.