Звезда сериала «СашаТаня» снялась обнаженной в ванне

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина, снялась в откровенном виде в ванне на новом фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость была запечатлена на опубликованном снимке, полностью отказавшись от одежды. При этом она продемонстрировала обнаженные ноги и руки. В то же время звезда распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в августе 42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты. Актриса Наталья Рудова позировала в крошечном горчичном топе от бикини с вырезом между чашками и черной пляжной мини-юбке.