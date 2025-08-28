Нужно ли постоянно использовать увлажняющие крема

Косметические средства необходимы лишь при обезвоживании и раздражении эпидермиса, а также для защиты от ультрафиолетового излучения.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«Весь наш кожный покров выделяет себум, практически весь. Надо понимать, что в норме, если здоровая кожа, если правильно подобран гель для душа, то никакое средство дополнительное нам не нужно. Но если мы во время отопительного сезона, как правило, или летом, когда сухой воздух, испытываем необходимость увлажнить кожу, то, конечно, мы это делаем. Если раздражение кожи, если кожа чувствительная, мы её защищаем уже. От солнца необходимо защищать кожу, а так в норме никакие дополнительные увлажняющие средства не нужны».

