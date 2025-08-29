Оксана Самойлова похвасталась фигурой в белье

Блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в белье. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала Оксана Самойлова предстала перед камерой в белом комплекте белья с уложенными распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой. На другом кадре видео блогерша переоделась в шоколадный короткий комбинезон с декольте, который дополнила золотыми массивными украшениями. В таком образе знаменитость отправилась на премии Voice Influencer Awards 2025.

Несколько недель назад Оксана Самойлова отправилась на прогулку по Парижу в черно-белом комплекте, который состоял из топа с «рубашкой» и мини-юбки. Блогерша добавила к образу кожаный ремень, солнцезащитные очки, белую сумку, гольфы и лоферы Prada. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

До этого Оксана Самойлова опубликовала видео, где стояла перед зеркалом в джинсовых коротких шортах, темно-бежевом боди и укороченной куртке. Блогерша добавила к образу серьги, кольца, белую сумку и коричневые казаки. Жена рэпера Джигана уложила волосы в локоны и сделала макияж с угольно-черными стрелками и темно-розовой помадой.