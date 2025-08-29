Российская модель снялась для бренда Хейли Бибер

Российская модель и блогер Аня Горяинова снялась для рекламной кампании бренда косметики жены Джастина Бибера Хейли. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

На одном из кадров Аня Горяинова предстала в шоколадном боди без штанов. Модель позировала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и макияжем в естественном стиле. В руке манекенщица держала блеск для губ Rhode.

© Газета.Ru

Аня Горяинова рассказала в интервью журналистке Маше Комаровой, что команда бренда договорилась о съемке с ней через ее испанское модельное агентство. По словам девушки, она до последнего не знала о формате съемки и предполагала, что будет снимать видео для TikTok-аккаунта марки.

«Формат я поняла, когда пришла на съемку и увидела, что там куча косметики, большой продакшен, все приехали из Америки специально в Париж, чтобы снимать меня... Уже в конце, когда мы пили шампанское, продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в Instagram и передала своей команде: «Классная девчонка, давайте ее поснимаем». Продюсер добавила, что Хейли очень онлайн-персона, она очень следит за социальными сетями и знает всех», — рассказала модель.

В июле Хейли Бибер обвинили в плагиате из-за нового аксессуара ее бренда. Модель опубликовала кадры из новой рекламной кампании косметической марки Rhode. На снимках манекенщица позировала в купальнике, который дополнила золотой цепочкой с блеском для губ. Интернет-пользователи обратили внимание, что в июне бренд по уходу за кожей Cocokind выпустил такой же аксессуар.