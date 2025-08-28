Супермодель Ирина Шейк снялась в кружевном белье для рекламы

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в белье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.

Несколько недель назад Ирина Шейк стала героиней нового выпуска бразильского журнала Vogue. Она снялась для нескольких обложек издания. На одном из кадров манекенщица предстала в молочном корсетном лифе с конусами, поясом и трусах в тон. Визажист сделал звезде подиумов макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Супермодель также надела парик с темными короткими волосами. Автором съемки выступил фотограф Люфре.

В марте 2017 года Ирина Шейк родила дочь Лею от Брэдли Купера. Спустя два года артист и манекенщица расстались, но в суде договорились о совместной опеке над девочкой и иногда даже появляются вместе на публике. Недавно фотографы подловили Ирину Шейк в Италии.