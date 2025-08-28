Галстук назвали «трендовым элементом одежды»

Он подходит и мужчинам, и женщинам.

Сейчас особенно популярны чёрные, красные и белые цвета аксессуара. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Ничкова.

«Он не то что не пережиток прошлого и модный аксессуар, он уже активно ворвался за последние пять лет не только в мужскую моду с новым веянием, но и в женскую. И даже в подростковую моду. То есть галстуки сейчас — трендовый элемент одежды. Сейчас всё больше переходят на узкие, но всё-таки официальные мероприятия разного формата обязывают носить более классический галстук. Для совсем модников, больше даже для сценического какого-то наряда, костюма, может быть, даже для какой-то дорожки красной можно использовать ещё и шейные платки плюс бабочки. Либо чёрный, либо красный, либо белый [трендовые цвета в этом году у галстука — прим. ГМ]».

Ранее Ничкова констатировала популярность советской моды в РФ. Среди россиян отмечается «влюблённость» в этот период. В частности, речь идёт о стиле СССР в современной интерпретации.