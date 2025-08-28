Энн Хэтэуэй оконфузилась из-за обуви на съемках «Дьявол носит Prada 2»

Появилось видео конфуза американской актрисы Энн Хэтэуэй на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 42-летнюю знаменитость, когда она спускалась с крыльца дома в Нью-Йорке. Она попала в объектив в полупрозрачной бежевой блузке в клетку, сквозь которую просвечивал бюстгальтер, и плиссированной черной юбке.

При этом артистка также надела босоножки на высоких каблуках, один из которых сломался, что привело к падению знаменитости. При этом Хэтэуэй быстро поднялась, и к ней поспешили члены съемочной группы.

Ранее в августе американская актриса Мерил Стрип также оконфузилась из-за наряда на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2».