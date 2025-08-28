Самые модные юбки осени 2025

Юбка — та вещь, которая этой осенью точно станет центром любого гардероба. Дизайнеры сделали ставку на яркие цвета, фактуры и силуэты, которые легко комбинировать и с офисными образами, и с более дерзкими выходными нарядами. Осень 2025 обещает вернуть моду на женственность, но без излишней строгости: акцент на движении, игре с тканями и оттенками. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие юбки стоит носить в этом сезоне, чтобы выглядеть современно и стильно.

Юбка-карандаш с обновлением

Классика в новом прочтении — юбка-карандаш больше не выглядит скучно. В этом сезоне она выполнена из плотного трикотажа, денима или даже кожи, что добавляет образу характера.

«Часто встречаются варианты с разрезами спереди или сбоку, а также с завышенной талией. Сочетать такую юбку можно не только с блузкой, но и с объемным свитером или укороченным жакетом, цвета варьируются от строгого черного до бордового и изумрудного», — объясняет эксперт.

Плиссе в яркой палитре

Юбки-плиссе снова в тренде, но теперь они играют красками. Дизайнеры предлагают насыщенные тона — фуксию, шафран, сапфировый синий, а также металлизированные варианты. Длина чаще всего миди, которая подчеркивает изящество движения и подходит и для офиса, и для прогулок. Плиссе прекрасно работает в многослойности: например, с кожаной косухой или объемным пальто. Это идеальный выбор для тех, кто любит легкость и динамику в образе.

Макси из плотных тканей

Юбки-макси этой осенью становятся фаворитами — шерсть, твид, плотный хлопок задают нужный объем. Они создают изысканный и немного драматичный силуэт, особенно в сочетании с ботфортами или массивными сапогами.

«В моде глубокие оттенки: шоколадный, темно-зеленый, графитовый. Такие юбки отлично смотрятся с облегающими топами и куртками-крофтами, создавая баланс формы. Этот фасон универсален: от работы до вечернего выхода», — утверждает стилист.

Джинсовые вариации

Деним снова и опять на пике, и юбки здесь не исключение. Нынче популярны миди и макси из плотного денима, часто с декоративными швами, асимметрией или запахом. Это отличный вариант для повседневного образа, особенно если сочетать с трикотажем или объемными куртками. Синий цвет остается основным, но встречаются и черные, серые, выбеленные модели. Джинсовая юбка легко вписывается в кэжуал-стиль и будет одной из самых носибельных покупок сезона.

Мини с акцентом на ткани

Мини-юбки тоже не сдают позиций, но теперь они играют текстурами. Бархат, кожа, твид и шерстяные ткани делают короткие фасоны более элегантными и теплыми. Часто мини дополняется крупными пуговицами, молниями или асимметричными деталями. Осенью такие юбки прекрасно смотрятся с плотными колготками и высокими сапогами.