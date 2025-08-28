Звезда «Вечернего Урганта», телеведущая Алла Михеева вышла на публику в украшениях почти за 200 тысяч рублей. Соответствующий снимок публикует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу KION.

36-летняя знаменитость посетила премьеру сериала «Виноград» в Москве. Для данного мероприятия она выбрала серый костюм и черное пальто поверх него.

Свой образ звезда дополнила металлическими серьгами Dior, стоимость которых на сайте для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly составила 100 тысяч рублей. Помимо этого, Михеева также надела чокер с жемчугом, который на упомянутой платформе стоит 95 тысяч рублей.

Ранее в августе была раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт. Ювелир Ронни Агами заявил, что футболист команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси преподнес исполнительнице кольцо с бриллиантом весом от восьми до десяти карат.