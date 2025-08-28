Гостья фестиваля подверглась издевкам из-за наряда

Гостья музыкального фестиваля Creamfields Келси Нейлли подверглась издевкам из-за наряда. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя жительница Глазго отправилась на мероприятие в лиловом купальнике с бахромой на груди и над бедрами и глубоким декольте. Также она надела очки со стразами и линзами в форме звезд и прозрачные черные колготки.

При этом девушка отметила, что две другие посетительницы фестиваля начали издеваться над ней в очереди в туалет.

«Они бросали на меня ужасные взгляды и говорили, что у меня неподходящее тело для данного наряда», — отметила Нейлли.

В свою очередь, в беседе с The Sun она обратилась к обидчицам, призвав их перестать осуждать чужую внешность и быть более снисходительными.

«Никогда не знаешь, что переживает человек или в чем причина его неуверенности. Мы едем на фестивали, чтобы забыть о реальном мире и получить удовольствие от музыки. Давайте наслаждаться жизнью и не портить настроение другим!» — указала собеседница издания.

В июле сообщалось, что британская блогерша Каришма, более известная по никнейму @karishmua, пришла в офис и была уволена через час после начала рабочего дня из-за наряда.