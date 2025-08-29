Эксперт посоветовал способ загорать без вреда для кожи

Лето и загар снова в моде: бронзовый оттенок кожи стал символом естественной красоты и свободы. Рекламные кампании крупных брендов пестрят загорелыми моделями, а молодежь активно делится фотографиями с хэштегом #sunbed. Но как получить красивый загар, не навредив коже? Алёна Шевердина, эксперт в области косметологии и директор по продукту компании Impulse Device, рассказала о процессах в коже под воздействием солнца и о том, как LED-терапия помогает сохранить её здоровье.

Что происходит с кожей на солнце

Кожа — самый большой орган тела, который защищает нас от внешних воздействий и сигнализирует о состоянии организма. Она состоит из трёх слоёв: эпидермиса, дермы и гиподермы. Эпидермис, верхний слой, удерживает влагу и защищает от внешних факторов. Дерма отвечает за упругость благодаря коллагену и эластину. Гиподерма обеспечивает амортизацию и выработку активных веществ. Под солнцем кожа теряет влагу, а ультрафиолет разрушает её защитный барьер, вызывая обезвоживание и снижая способность к регенерации.

«"Прогуляйся вдоль моря или подреми в шезлонге, согреваясь в солнечных лучах", — шепчет новый тренд, — "ведь так естественно летом быть загоревшими"», —

Как формируется загар

Загар появляется в базальном слое эпидермиса, где меланоциты вырабатывают пигмент меланин. Этот пигмент защищает кожу от ультрафиолета, придавая ей бронзовый оттенок. Меланин упаковывается в меланосомы, которые поднимаются к верхним слоям кожи за несколько часов или дней. Именно поэтому загар проявляется не сразу. Интенсивность загара зависит от типа кожи и соотношения двух видов меланина: эумеланина (коричневый) и феомеланина (розово-жёлтый).

«"Глубокий загар" подразумевается его насыщенность. Структурно пигмент не может опуститься в дерму — наоборот, распределяется снизу вверх», —

Почему загар отличается

Тип кожи определяет, как она реагирует на солнце. Люди с очень светлой кожей (первый тип) почти не загорают и легко обгорают из-за преобладания феомеланина. Светлая кожа второго типа может слегка загореть, но тоже склонна к ожогам. Средний (третий) и оливковый (четвёртый) типы кожи загорают лучше, а тёмная кожа пятого типа легко приобретает интенсивный загар. Эти различия связаны с генетикой и географическим происхождением.

Угрозы солнца для кожи

Солнце не только дарит загар, но и вызывает обезвоживание, разрушая липидный барьер эпидермиса. Ультрафиолет снижает pH кожи, что напоминает эффект кислотного пилинга, но ослабляет её защиту. Коллаген и эластин, отвечающие за упругость, разрушаются под воздействием УФ-лучей, из-за чего кожа теряет тургор. Потеря влаги также связана с терморегуляцией: кожа выделяет влагу для охлаждения, а сальные железы производят больше себума. Чтобы минимизировать вред, пейте воду, используйте солнцезащитные кремы и носите натуральную одежду.

Косметика для восстановления кожи

Косметические средства помогают восстановить кожу после солнца. Гиалуроновая кислота увлажняет, создавая защитную плёнку или проникая в дерму в зависимости от размера молекул. Ниацинамид укрепляет барьер кожи, регулируя выработку себума и керамидов. Витамин С борется с пигментацией и окислением, но требует использования с SPF-кремами. Увлажняющие кремы с маслами (жожоба, аргана) и пептидами поддерживают клетки, а экстракты алоэ и огурца успокаивают кожу.

«Сыворотки с витамином С помогают бороться с пигментацией, препятствуя активации ферментов, ответственных за синтез меланина», —

LED-терапия: помощник для загара

LED-терапия — современный способ подготовить кожу к солнцу и восстановить её после. Красный свет (630−660 нм) стимулирует выработку коллагена и керамидов, улучшает кровообращение и снижает воспаление. Оранжевый свет (590−610 нм) поддерживает обменные процессы, снижая риск ожогов и гиперпигментации. Домашние LED-маски по мощности сравнимы с салонными аппаратами, но рассчитаны на менее интенсивное использование. Их удобно брать в отпуск для поддержания здоровья кожи.

«Красный свет с длиной волн около 630−660 нм проникает в дерму и стимулирует фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты», —

Зачем загорать с умом

Загар — это не только красота, но и польза: солнце стимулирует выработку витамина D и гормонов радости. Однако без правильного ухода кожа страдает от обезвоживания и повреждений. Увлажнение, защита и LED-терапия помогут наслаждаться солнцем без вреда. Следуя этим рекомендациям, можно получить ровный загар и сохранить кожу здоровой.