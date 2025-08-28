Филипп Киркоров купил дизайнерскую косуху из кожи крокодила

Певец Филипп Киркоров на днях обновил гардероб. К началу осени король российской эстрады приобрел куртку-косуху от дизайнера одежды Ильи Шияна. Видео из фирменного магазина-салона, на котором артист примеряет обновку, публикует Telegram-канал ШОУ-Biz Новости.

Главная особенность куртки в ее материале. Она выполнена из кожи гималайского крокодила, утверждает модный дизайнер. Сообщается, что покупка обошлась знаменитости в 22 миллиона рублей. Кроме всего прочего, на изделие нанесены логотипы певца.

Как рассказал сам дизайнер Денис Шиян, куртка сделана по мотивам Louis Vuitton, но с фирменными логотипами его компании.

«Это достойно. Я думаю, что Louis Vuitton было бы не стыдно приобрести такого дизайнера», — отметил сам Киркоров, искренне поблагодаривший Шияна за уникальную вещь.

