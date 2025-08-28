МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский дипломат был вызван в МИД Эстонии днем 28 августа. Поводом для этого стал удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву при котором якобы была повреждена дипмиссия ЕС.

Ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по Украине в ночь на 28 августа. Целями стали военные объекты, для их поражения было использовано высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

После этого Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН). Киев запросил экстренный созыв заседания Совета Безопасности ООН.