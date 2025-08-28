Раскрыта стоимость пластики бывшей возлюбленной российского миллиардера

Раскрыта стоимость пластики бывшей возлюбленной российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модели Елены Перминовой. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость потратила 400 тысяч рублей на бесшовную подтяжку кожи.

«Лазерный эндолифт — устаревшая и опасная методика. Используется кварцевый электрод, который вызывает неконтролируемое повреждение тканей, неравномерное сокращение кожи, снижение кровообращения, также имеет место быть отсутствие точного прогнозирования результата. Вместо этого рекомендуется монополярный RF-лифтинг — процедура дешевле, эффективнее и безопаснее. Для Елены Перминовой проводить лазерный эндолифт было бессмысленно, можно было выбрать менее инвазивные методы», — высказался хирург Денис Агапов.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера высказалась о пластике груди. Она ответила на вопросы подписчиков.