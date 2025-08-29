Из Майли Сайрус сделали арт-объект

Певица Майли Сайрус стала лицом новой рекламной кампании бренда Maison Margiela. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) компании.

© Газета.Ru

Майли Сайрус стала первым звездным амбассадором Maison Margiela. Фигуру 32-летней Майли Сайрус покрасили белыми красками. Волосы ей распустили, сделали мягкие волны и добавили грим на лицо. При этом на других кадрах певица позировала в черном жакете, брюках-клеш и кожаной куртке. Фотографом съемки выступил Паоло Роверси.

6 мая папарацци подловили Майли Сайрус в Нью-Йорке. Певица была запечатлена в белом топе с вырезом до груди, черном жакете, широких брюках, солнцезащитных очках, кожаных перчатках и остроносых туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовым блеском.

В июне Майли Сайрус появилась на публике в «голом» платье с бахромой. Знаменитость также надела телесное боди, шаль с бахромой, серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал артистке макияж с угольно-черными стрелками и персиковым блеском для губ, а стилист уложил волосы в локоны.