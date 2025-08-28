Стилист назвал главный тренд осени

Осенью из моды уходят оверсайз-куртки и пальто, на смену им приходит силуэт перевернутого треугольника с широкими плечами и узкой талией. Об этом «Газете.Ru» рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

По его словам, элегантность вытеснила гранж, который долгое время был популярен. В тренде остаются кожаные и дубленые куртки-пилоты, а также плащи и тонкие пальто.

Лисовец отметил, что базой сезона станет именно приталенный силуэт с акцентом на плечах. Такой образ, подчеркнул он, одновременно сочетает брутальность и элегантность.

При этом стилист посоветовал не перегружать лук и подчеркнул, что главная тенденция — индивидуальность, передает «Радиоточка НСН».