Пять лучших преображений знаменитостей в 2025 году

Поклонники бывают строги к своим кумирам, порой излишне критикуя их возрастные изменения. Поэтому некоторые звезды раньше времени прощаются с карьерой, как это сделала, например, Кэмерон Диас. Другие пытаются вернуть молодость с помощью пластической хирургии и соответствовать ожиданиям аудитории. Мария Хайдар, пластический хирург с широкой практикой, отметила нескольких зарубежных селебрити, заметно преобразившихся в этом году.

Меган Трейнор

Еще в 2014 году вышел ее первый трек «All about that bass». Он был о женщинах, которые не соответствуют идеальным параметрам куклы Барби. За один месяц сингл поднялся в топ музыкальных чартов. А этой весной в СМИ попала информация, что 31-летняя певица, став мамой дважды, поменяла прежние убеждения и решилась на пластическую операцию. В социальных сетях исполнительницы появились фото до и после. Судя по ним, можно предположить, что Меган Трейнор сделала маммопластику. Визуально ее грудь увеличилась, что прекрасно дополняет пропорции тела певицы.

Среди женщин, прошедших роды и грудное вскармливание, эта хирургическая манипуляция пользуется все большей популярностью в последнее время. Маммопластика — в топе самых распространенных пластических операций как в мире, так и в России.

Хирурги рекомендуют проводить ее через полгода после прекращения вскармливания. В этот период грудь восстанавливается, приобретает окончательную форму и размер, поэтому хирург может прогнозировать результат и добиться хорошего, устойчивого эффекта.

Милли Бобби Браун

Актриса обрела известность в 12 лет, когда получила свою первую роль в популярном сериале «Очень странные дела». Она взрослела на глазах у публики и не раз сталкивалась с негативными комментариями по поводу внешности.

Сегодня она является одной из самых обсуждаемых звезд. Дело в том, что она часто меняет стиль, стала яркой блондинкой, активно пользуется услугами косметолога — ее губы стали более пухлыми, а значит она также могла колоть филлеры.

Судя по последним фото, не обошлось без пластических вмешательств. Как известно, первые возрастные «звоночки» проявляются в верхней части лица — «гусиные лапки», лишние складки на верхнем веке, низкие брови, лобные морщины. Чтобы избавиться от них, Милли могла воспользоваться лобно-височным лифтингом. Эта методика омолаживает взгляд, делая его более открытым, лоб выравнивается. Периорбитальная зона — единая область, поэтому такой лифтинг имеет выраженный омолаживающий эффект.

Голди Хоун

Несмотря на солидный возраст, Голди очень хорошо выглядит. Именно поэтому ей многие годы приписывали разные пластические операции. Но, вопреки всем слухам, актриса всегда пропагандировала естественную красоту, заменяя дорогостоящие кремы кокосовым маслом.

Недавно папарацци сделали ее новые фото, и стало ясно, что никаких пластических вмешательств она не делала.

Голди гордится своим возрастом и предпочитает красивое взросление искусственной молодости. Секрет ее привлекательной внешности — диеты, продолжительные прогулки на свежем воздухе и медитации.

Кейтлин Бристоу

Недавно 39-летняя канадская телеведущая, известная как участница девятнадцатого сезона сериала ABC «Холостяк», опубликовала два фото. Одно, похоже, сделано в 2015 году, когда она впервые появилась на ТВ, а другое — совсем недавно, видимо, после пластики. Судя по снимкам, вмешательств было несколько. Профессионал сразу заметит гладкий лоб, высокие брови, отсутствие морщин вокруг глаз. Скорее всего, здесь хирург скомбинировал лобно-височный лифтинг и блефаропластику. Эти две методики прекрасно сочетаются и дают эффектный омолаживающий результат.

Также предполагается, что Кейтлин, скорее всего, удаляла так называемые комки Биша. За счет этого она получила более четкий контур скул и впалые щеки. Эта малоинвзивная операция корректирует форму лица, добавляя ему изысканности. Хирург делает разрез во рту, поэтому видимых швов нет. Восстановление быстрое, а эффект — максимальный.

Припухлые губы и четкий овал лица говорят об использовании ботокса и филлеров.

За последние 10 лет известная актриса полностью изменила свою жизнь. Она избавилась от вредных привычек, родила ребенка и значительно помолодела — даже на фото заметно, что ее кожа стала более упругой и гладкой. Это достигается систематическими процедурами аппаратной косметологии и уколами ботокса. Линдси этого не скрывает и часто выкладывает совместные фото со своим косметологом. Однако получить такой молодой, открытый взгляд в ее возрасте без применения пластических операций практически невозможно. Скорее всего, для этого была применена круговая блефаропластика — малоинвазивная операция, которая в короткий срок избавит вас от нависающих век и уберет лишние морщины под глазами. Возможно, для коррекции объемов и улучшения контуров лица использовали липофилинг, который дает естественный и долговечный эффект.

