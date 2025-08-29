Селена Гомес отметила девичник в белом бикини

Певица Селена Гомес устроила девичник на яхте в Мексике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя Селена Гомес собрала подруг на девичник, который отметила у океана. Компания подруг загорала на яхте, купалась, вечерами смотрели ромкомы на пляже и отдыхала в барах. Певица сменила несколько образов: тунику из белого трикотажа, коктейльное мини-платье с фатойй, крошечное бикини. Гомес также сообщила, что возьмет фамилию мужа после свадьбы.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз». Позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера раскрыло подробности предстоящей свадьбы пары.

Инсайдер добавил, что безопасность на свадьбе Селены Гомес будет первостепенной задачей, так как на мероприятие приглашено большое количество знаменитостей. Сообщается, что пара думает о запрете мобильных телефонов на торжестве.