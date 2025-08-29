Леди Гага напугала фанатов зловеще-шутовским образом

Леди Гага не изменяет себе и своему стилю. 39-летняя поп-звезда продолжает примерять на себя экстравагантные образы, шокируя даже видавших виды фанатов.

© WomanHit.ru - МК

Еще недавно исполнительница хита «Alejandro» была брюнеткой с короткой челкой, а теперь Гага вернулась к своему фирменному блонду. Сегодня артистка показала себя в очередном эпатажном аутфите, сразив фолловеров наповал.

Звезда сцены облачилась в черное готическое платье, украшенное ключом и другими металлическими аксессуарами. Гага также водрузила массивный головной убор, напоминавший шапку Арлекино. Певица сделала выразительный театральный макияж, подчеркнув губы черной помадой. Позируя, артистка делала «страшное» лицо, изображая легкое безумие. А черно-белая гамма придала кадрам особую атмосферу с налетом ретро.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Фанаты засыпали Леди Гагу комплиментами, высоко оценив ее шутовской образ с сумасшедшинкой: