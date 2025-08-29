«Ангел» Victoria's Secret снялась в нижнем белье

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, снялась в рекламе в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,1 миллиона подписчиков.

© globallookpress

36-летняя манекенщица предстала перед камерой в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Также на ней были блестящие босоножки на высоких каблуках.

© Lenta.ru

При этом знаменитость продемонстрировала фигуру с рельефным прессом.

В апреле «ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото. На двух из них она позировала полностью без одежды, лежа в воде. Кроме того, знаменитость запечатлели обнаженной на дереве.