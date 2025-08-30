Как банный халат превратился в модный аксессуар

Халат, который раньше был лишь символом домашнего уюта — утреннего кофе на кухне или выхода из ванной, — теперь стал воплощением элегантности. Этот предмет гардероба уверенно выходит за пределы дома и появляется на подиумах. Мода больше не стесняется комфорта: лень провозглашена новой роскошью, а расслабленный крой – показателем стиля.

© Just Talks

Эта перемена не случайна. Мода на домашнюю одежду, возникшая во время пандемии, не собирается исчезать. Если раньше домашняя одежда была незаметной частью гардероба, то теперь она претендует на роль полноценного элемента стиля. Халат идеально подходит для этого: он одновременно практичен, выразителен и слегка ироничен.

Tom Ford

Осенне-зимний сезон 2025–2026 подтверждает, что мода продолжает удивлять. Tom Ford выбрал драматизм: насыщенный синий атлас с бархатными лацканами напоминает о роскоши старого Голливуда. Виктория Бекхэм, напротив, сделала ставку на минимализм и строгость, добавив лишь персонализированные инициалы «VB» — этот штрих сразу подчеркивает статус. Balenciaga играет на стыке спорта и утончённости, представив модель в коллаборации с Puma. Результат — нарочито повседневная вещь с фирменной иронией бренда.

Victoria Beckham

Chanel переосмысливает халат в духе «dolce vita». Мягкий силуэт, карманы с белыми пайетками и фирменная легкость создают образ, где интимность и светская элегантность гармонично сочетаются. В таком халате женщина может отправиться за багетом по соседству, оставаясь при этом утончённой и готовой к коктейлю в Гран-Отеле.

Подиумные эксперименты лишь подтвердили то, что уже происходило в культуре. Халат стал появляться на красных дорожках намного раньше, чем его признали частью модных коллекций. В Каннах 2024 года Изабель Юппер вышла на сцену в белоснежном халате от Balenciaga, напоминающем образы из чёрно-белого кино. А спустя несколько месяцев Рианна, известная умением превращать любой элемент гардероба в тренд, встретила публику в халате от Jacquemus на улицах Лондона. Её версия халата выглядела смело и непринуждённо, задав тон будущему сезону.

Рианна в Jacquemus

Сегодня халат — это симбиоз комфорта и стиля. Он воплощает философию неспешной жизни, где удобство и элегантность гармонично сочетаются. Лёгкая ирония этого предмета одежды делает его универсальным: в нём можно уютно провести утро с книгой или отправиться на прогулку, подчёркивая свою независимость от строгих правил дресс-кода.