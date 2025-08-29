Дерматолог перечислил ингредиенты, которые помогут сузить поры

Чрезмерное умывание и теплая погода только усиливает проблему расширенных пор. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда ICON SKIN Галина Амосова.

© unsplash

«Для предотвращения расширения пор летом важно не допускать их «переполнения» себумом. Этому способствует вечернее очищение кожи при помощи средств с компонентами, хорошо растворяющими жир – энзимами, легкими кислотами, а также гидрофильным маслом. Утром достаточно пенки», — рассказала Амосова.

При этом чрезмерное очищение неподходящим средством, а также спиртосодержащая косметика, как сообщила дерматолог, может нарушить баланс кожи и спровоцировать выделение большего количества себума, усугубив проблему забитых пор.

«Пора — это мышечная "трубка", в просвет которой выходят протоки сальных желез и волосяные фолликулы. За счет мышечного слоя пора может как сокращаться, так и растягиваться, последнее происходит при накоплении себума – жира кожи. Особенно склонны к расширению пор люди с вязким и плотным себумом — мышечной активности пор не хватает для полноценного очищения от него», — отметила эксперт.

Вопреки распространенному мнению, добавила дерматолог, обладатели вязкого себума не сталкиваются с проблемой жирного блеска — напротив, они нередко жалуются на сухость кожи. Также сигналом о повышенной плотности себума являются комедоны и черные точки.

«Необходимо предотвратить пересыхание кожи и себума. Для этого дерматолог рекомендовала использовать косметику с мочевиной, гиалуроновой кислотой, алое вера и центеллой, церамидами, а также ниацинамидом, ментолом, цинком, экстрактами лаванды, листьев березы и коры белой ивы — они снижают активность сальных желез», — добавила Амосова.

Кислоты в уходе летом, по словам Амосовой, допустимы на ночь, в концентрации не более 10-15%.

«В деликатной консистенции — сыворотке либо кремовой основе, и только салициловая и азелаиновая. После обязательны воздержание от пребывания на пляже в течение 2-3 дней и применение SPF не менее 50+. Снимать санскрин важно исключительно гидрофильным маслом или двухфазным средством», — рассказала она.

После умывания дерматолог для избежания обезвоживания посоветовала использовать тонизирующие средства и базовый увлажняющий уход.