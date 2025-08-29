Супермодель Клаудия Шиффер оголила ягодицы, задрав свое мини-платье. Звезда позировала лежа на диване и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После утреннего американо читать хорошую книгу — мое любимое занятие», — отметила знаменитость.

Киноактрисе 25 августа исполнилось 55 лет. В этот день именинница снялась в купальнике и показала подписчикам получившиеся фото. Шиффер сказала, что ей повезло быть счастливой и здоровой в таком возрасте.

Супермодель замужем за режиссером и продюсером Мэттью Воном. Пара сыграла свадьбу в 2002 году в Англии. Влюбленные организовали торжество в сельской церкви XIV века. У супругов трое общих детей: 22-летний Каспар, 20-летняя Клементина и 15-летняя Козима.

Звезда признавалась, что оставила карьеру ради семьи. По словам знаменитости, она гордится своими «простыми, земными» детьми, которые стали ее главным приоритетом в жизни. Шиффер подчеркивала, что не жалеет о своем выборе.