Супермодель Кристи Тарлингтон снялась с дочерью на премии в Венеции

Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон впервые за долгое время вышла на публику с 21-летней дочерью Грейс. Об этом сообщает People.

© globallookpress

Кристи Тарлингтон с дочерью стали гостьями премии DVF Awards в Венеции. Супермодель предпочла для выхода черное платье с коротким рукавом и и разрезом до бедра. Ее дочь появилась на публике в пестром бельевом платье с глубоким декольте.

© Газета.Ru

В августе прошлого года супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.

В сентябре 2023 года дочь Кристи Тарлингтон дебютировала на подиуме в Милане. Модель уже принимала участие в съемках для брендов Caroline Herrera, Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine и Perfect.