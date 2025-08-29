Стилист Лисовец дал совет, как сэкономить на свадьбе

Последние десять лет скромность стала главным свадебным трендом у россиян. Сегодня брачное торжество – про семью, а не показуху, заявил «Газете.Ru» стилист Влад Лисовец.

© Газета.Ru

«Россия все-таки страна, где мужчин меньше, а женщин больше — для женщин это великое событие, поэтому она пытается на полную катушку отпраздновать, иногда даже на последние деньги. Лишь бы только отпраздновать этот наконец-таки наступивший день. Если возвращаться к трендам, то [россиянки надевают] скромные, нежные платья. Вот эта эстетика а-ля рус, которая подходит славянским лицам. Поэтому сегодня разнаряженные, разукрашенные, залаченные, накрашенные невесты выглядят комично и смешно. [Стоит выбрать] нежные платья, даже обувь на низком [каблуке]. Свежесть, улыбка, интеллигентность и простота — упор нужно делать на такие наряды, на такое настроение и на такое празднование», — сказал он.

Лисовец считает, что образы жениха и невесты должны быть приближенными к повседневным. Стилист объяснил, что современный мужчина может надеть на свадьбу и футболку.

«Уже вполне допустимо, чтобы жених был в костюме и в футболке, а не в рубашке и галстуке. Сегодня порой уже это выглядит комично. И если в повседневной жизни вы не примеряете на себя подобные наряды, то не стоит на один день превращать себя в человека, каковым вы не являетесь. [Свадьба] перестала быть явлением всей жизни. Раньше это был единственный праздник, помимо дня рождения и Нового года. У нас другая жизнь. И делать из свадьбы театрализованное представление можно, но тогда оно должно быть специальным и для всех гостей. Если вы придумываете дресс-код, вечеринку, и тогда все может быть», — сказал он.

Лисовец назвал свадебный образ некоторых мужчин нелепым, если он надел костюм во второй-третий раз в жизни. Стилист рассказал, каких ошибок в планировании свадьбы стоит избегать.