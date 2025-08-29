«Доктор не убрал жиры». Фриске показала недостатки фигуры после пластики

Блогер Наталья Фриске показала недостатки фигуры после пластики. Она снялась в джинсах и бюстгальтере без фильтров и поделилась кадрами с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Девочки, все мы всегда хотим быть стройными, и я не исключение. Но у меня, видите, бока висят...Жиры мои. То, что мне доктор до конца не убрал. Я с этим постоянно мучаюсь», — призналась бизнесвумен.

Знаменитость за несколько недель до своего 38-летия сделала подтяжку груди, уменьшив ее размер, абдоминопластику (восстановление эстетичного вида живота), ушивание диастаза и липофилинг (трансплантацию собственной жировой ткани из одной зоны в другую). Она говорила, что мечтала о преображении после родов и подарила его себе. По словам блогера, она осталась довольна работой врача, но не смогла поддерживать итоговый результат.

© Газета.Ru

Фриске признавалась, что весит 71 килограмм. Певица старалась на регулярной основе заниматься спортом, но не выдержала такого режима. Она говорила, что не оставила попыток вернуть себя в форму, однако сначала решила наладить питание.

Бизнесвумен 12 лет шла к материнству, и в 2021 году ей удалось забеременеть с помощью ЭКО. А 8 апреля 2022 года она родила дочь, которую назвала Луной.