«Доктор не убрал жиры». Фриске показала недостатки фигуры после пластики

Блогер Фриске снялась в джинсах и бюстгальтере, показав недостатки фигуры
Блогер Наталья Фриске показала недостатки фигуры после пластики. Она снялась в джинсах и бюстгальтере без фильтров и поделилась кадрами с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Девочки, все мы всегда хотим быть стройными, и я не исключение. Но у меня, видите, бока висят...Жиры мои. То, что мне доктор до конца не убрал. Я с этим постоянно мучаюсь», — призналась бизнесвумен.
Знаменитость за несколько недель до своего 38-летия сделала подтяжку груди, уменьшив ее размер, абдоминопластику (восстановление эстетичного вида живота), ушивание диастаза и липофилинг (трансплантацию собственной жировой ткани из одной зоны в другую). Она говорила, что мечтала о преображении после родов и подарила его себе. По словам блогера, она осталась довольна работой врача, но не смогла поддерживать итоговый результат.
Фриске признавалась, что весит 71 килограмм. Певица старалась на регулярной основе заниматься спортом, но не выдержала такого режима. Она говорила, что не оставила попыток вернуть себя в форму, однако сначала решила наладить питание.
Бизнесвумен 12 лет шла к материнству, и в 2021 году ей удалось забеременеть с помощью ЭКО. А 8 апреля 2022 года она родила дочь, которую назвала Луной.