Модный педикюр на осень 2025 года: новинки и тренды сезона

Главный тренд предстоящей осени в педикюре — это концепция «тихой роскоши». Идеально ухоженные ногти, качественное покрытие, сложные, глубокие оттенки. В моде — матовые и бархатистые текстуры, а также сдержанные металлические эффекты. Подробнее о модных тенденциях в педикюре этой осенью — в материале «Ленты.ру».

Общие тренды педикюра на осень 2025

«Главным вектором осеннего педикюра 2025 года становится концепция "тихой роскоши" (quiet luxury). Это выражается в предпочтении качественных покрытий, ухоженной кожи стоп и выбора благородных, сложных оттенков, которые выглядят дорого и уместно с любой обувью», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» мастер ногтевого сервиса Алиса Борисова.

В текстурах покрытий также царит разнообразие: наравне с классическим глянцем набирают популярность матовые и бархатистые финиши, добавляющие глубины и уюта осенним оттенкам, добавила эксперт.

Главные цвета

Классические цвета

Несмотря на смену сезонов, некоторые цвета остаются вне времени. По словам Алисы Борисовой, сенью 2025 года классика получает новое прочтение.

Бордо и винные оттенки

От глубокого красного цвета «мерло» до насыщенного темно-красного с винным оттенком «зимняя ягода» (Winterberry по версии Pantone) — эта палитра становится абсолютным фаворитом. Такие оттенки выглядят аристократично и самодостаточно, идеально гармонируя с осенним гардеробом.

Нюд

Вместо привычных бежевых тонов на первый план выходят более сложные вариации:

молочный;

кремовый;

кофейный;

пыльно-розовый.

«Главное правило — оттенок должен комплиментарно смотреться с тоном кожи, создавая эффект ухоженности и лоска», – Алиса Бориса, мастер маникюра и педикюра.

Вишнево-красный

Красный остается вечной классикой, только оттенки меняются от сезона к сезону. В этом году вместо яркого алого в тренде глубокий вишнево-красный — он выглядит элегантно, подходит под любой образ и всегда смотрится дорого. Лучший вариант — однотонное покрытие без лишнего декора, чтобы подчеркнуть благородство этого оттенка.

Глубокий шоколадный

Насыщенный, теплый оттенок горького шоколада или какао — еще один вечный тренд, который этой осенью будет на пике популярности.

Осенние оттенки

Вдохновляясь осенними пейзажами, дизайнеры предлагают богатую палитру природных тонов.

Оливковый и хаки

Оттенки мха, сухой листвы и пряной оливы станут настоящим хитом. Эти сложные, сдержанные цвета выглядят свежо и нетривиально, отлично сочетаясь как с базовыми, так и с более яркими тонами в одежде.

Горчичный и карамельный

Теплые, согревающие оттенки жженого сахара, пряной горчицы и ирисок добавят уюта в прохладные дни. Особенно эффектно эти цвета смотрятся на фоне легкого загара.

Терракотовый и глиняный

Вся гамма землистых оттенков, от выжженной глины до пряного красно-коричневого, также будет на пике популярности, уверена Алиса Борисова.

Оранжевый

Отличный выбор для осеннего педикюра, который напоминает об опавшей золотистой листве и спелых тыквах. Этот цвет идеально передает атмосферу увядающей природы, делая маникюр стильным и актуальным.

Темный педикюр

Осенний педикюр в темной гамме предлагает богатый выбор глубоких оттенков, описанных выше, до вечно популярного черного. Чтобы добавить изюминку, можно сделать акцентный дизайн на большом пальце. Особую выразительность такому педикюру придаст матовое покрытие.

Металлические оттенки

Металлики продолжают свое триумфальное шествие. Осенью 2025 они становятся более сдержанными и благородными.

Бронза и медь

Теплые металлы вытесняют холодное серебро. Бронзовые и медные покрытия с деликатным шиммером или эффектом «расплавленного металла» идеально подчеркивают глубину осенней палитры.

Графитовый металлик

Темно-серый с металлическим отливом — стильная альтернатива классическому черному. Он выглядит более мягко и многогранно, играя переливами на свету.

Хромированная втирка

Эффект «глазированных ногтей» не сдает позиций, но становится более деликатным. Осенью его наносят поверх нюдовых или глубоких винных оттенков, создавая не зеркальный блеск, а мягкое жемчужное сияние.

Яркие оттенки

Хотя осень традиционно ассоциируется со сдержанной гаммой, сезон 2025 предлагает добавить в палитру несколько неожиданных ярких красок.

Королевский темно-синий

Глубокий оттенок «лионский синий» (Lyon's Blue) прекрасно контрастирует с теплыми осенними тонами одежды — бежевым, рыжим, коричневым.

Пыльная лаванда

Нетипичный для осени, этот нежный и слегка приглушенный оттенок фиолетового станет глотком свежего воздуха. Он добавит образу романтичности и легкости.

Сочный тил (Teal)

Глубокий сине-зеленый оттенок (Transformative Teal) будет одним из главных цветов 2026 года по версии WGSN.

Бледно-голубой

Этот оттенок остается в тренде практически в любое время года, и если вы пока не готовы отказаться от летних цветов, то это точно ваш вариант. Особенно популярен оттенок Baby Blue.

Модный дизайн педикюра

В дизайне модного педикюра осенью 2025 года главенствует минимализм, отметила мастер ногтевого сервиса.

«Голые» ногти с акцентом

Покрытие ногтей полупрозрачной нюдовой или молочной базой и добавление одного минималистичного элемента: тонкой вертикальной полоски из золотой фольги, крошечной точки у основания ногтя или микро-жемчужины на большом пальце.

Негативное пространство (Negative Space)

Дизайн, при котором часть ногтевой пластины остается незакрашенной. Это могут быть аккуратные геометрические фигуры или тонкие линии на «голом» ногте.

Обновленный френч

Классический французский педикюр трансформируется. Вместо белой полоски используются актуальные осенние цвета: бордовый, шоколадный или даже оливковый. Кончики ногтей при этом могут быть ультратонкими и едва заметными.

Матовый монохром

Покрытие всех ногтей одним из трендовых осенних оттенков (например, графитовым или терракотовым) с матовым финишем. Такой педикюр выглядит сдержанно, но при этом очень стильно и фактурно.

Абстракция

Абстрактный нейл-арт будет повсюду в 2025 году, и педикюр — не исключение. В моде смелые брызги краски, яркие мазки, размытые линии и размазанные рисунки. Эти игривые, несовершенные узоры идеально подойдут тем, кто хочет проявить креативность.

Омбре

Плавные переходы от теплого коричневого к карамельному или от темно-зеленого к изумрудному — идеальное сочетание. Осенью омбре на ногтях выглядит особенно стильно.

Минималистичные акценты

Для тех, кто предпочитает лаконичность, отличным решением станут минималистичные дизайны: тонкие золотые полоски, точки или небольшой декор на одном ногте. Такой педикюр выглядит модно и не перегружает образ.

Осенний дизайн

Если хотите педикюр на осеннюю тему, можно попросить мастера нарисовать на ногте лист клена, гриб или зонтик. Однако такой узор должен выглядеть стильно и минималистично — не стоит покрывать им все ногти.