Актриса Тильда Суинтон снялась для рекламы парфюма

Актриса Тильда Суинтон стала лицом новой рекламной кампании бренда Tom Ford. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя Тильда Суинтон позировала в черном топе с глубоким декольте на тонких бретелях. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали легкий макияж с розовой помадой и угольно-черными стрелками. Актриса рекламировала новый аромат Tom Ford.

© Газета.Ru

Тильда Суинтон — британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского и Венецианского, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон». Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.

Суинтон жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном, художником и драматургом, от которого родила двойняшек — сына Ксавье и дочь Онор. С 2004 года актриса встречалась с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.