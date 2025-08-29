Эмма Уотсон появилась на прогулке в эффектном летнем платье

Эмма Уотсон — нечастая героиня светской хроники. После завершения франшизы «Гарри Поттер» популярность «Гермиона» начала гаснуть, а теперь об актрисе слышно крайне редко, и то лишь тогда, когда ее «подловят» папарацци.

На днях Уотсон засняли во время прогулки по Сан-Тропе. Звезда легендарной сказки вышла гулять в ярком летнем макси-платье. Наряд подчеркнул стройную талию Эммы и ее длинные ноги.

Однако в Сети не оценили образ звезды — по мнению пользователей, все испортило «постное» выражение лица Уотсон.

«Она никогда не бывает счастливой», «Очень посредственно выглядит», «Невзрачная на вид женщина, одетая в красное летнее платье», «Почему лицо кислое?», «Она довольно посредственная и большую часть времени выглядит несчастной», — отметили комментаторы в Интернете.

Неизвестно, с чем связана тоска на лице Эммы. Несколько дней назад Уотсон видели на свидании в Оксфорде, и она выглядела довольно умиротворенной рядом с бойфрендом. В Сети предположили, что она поссорилась со своим спутником, отчего и приуныла. Однако сама актриса ничего не рассказывает о личной жизни, поэтому фанатам приходится только догадываться обо всем.