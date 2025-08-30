Названо самое модное платье осени

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самое модное платье осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Платья с заниженной талией стали, пожалуй, самым любимым фасоном у модниц этим летом. Тренд на удлинение торса закрепился и, уверен, перекочует и в грядущий сезон! А вот и подтверждение от дизайнеров из актуальных осенне-зимних коллекций! Силуэт остался тем же — добавились, пожалуй, только рукава», — написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что босоножки также можно носить осенью. Эксперт посоветовал сочетать контрастную обувь с яркими колготками.

До этого ведущий «Модного приговора» назвал лучший топ для многослойных образов.