Названо самое модное платье осени

Стилист Александр Рогов призвал носить платья с заниженной талией
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самое модное платье осени. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Платья с заниженной талией стали, пожалуй, самым любимым фасоном у модниц этим летом. Тренд на удлинение торса закрепился и, уверен, перекочует и в грядущий сезон! А вот и подтверждение от дизайнеров из актуальных осенне-зимних коллекций! Силуэт остался тем же — добавились, пожалуй, только рукава», — написал Рогов.
Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что босоножки также можно носить осенью. Эксперт посоветовал сочетать контрастную обувь с яркими колготками.
До этого ведущий «Модного приговора» назвал лучший топ для многослойных образов.
«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал стилист.