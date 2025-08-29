Певица Кети Топурия снялась с сумкой за два миллиона рублей

Певица Кети Топурия снялась с сумкой за 2 миллиона рублей в частном джете. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кети Топурия позировала в черных легинсах, сером свитере и кожаных сапогах. Образ дополнила черная сумка Birkin из кожи от бренда Hermes. Стоимость изделия составляет около 2 миллионов рублей.

© Газета.Ru

У певицы двое детей от бизнесмена Льва Деньгова: помимо дочери, супруги растят четырехлетнего мальчика Адама. Она отмечала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена также есть дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии также есть 10-летняя девочка Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги развелись в 2017 году, сохранив дружеские отношения. Певица подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью.