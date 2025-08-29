Кристина Асмус показала фото из спортзала

Кристина Асмус с детства была со спортом на «ты». С юных лет звезда «Интернов» занималась спортивной гимнастикой и даже получила разряд кандидата в мастера спорта. Однако с годами она перестала уделять тренировкам много времени, сосредоточившись на актерстве. Сейчас Кристина снова вернулась к ЗОЖу, о чем поведала сегодня в своем блоге.

© WomanHit.ru - МК

Асмус поделилась фотографией из спортивного зала и рассказала о своих впечатлениях.

«Недавно я начала свою фитнес-карьеру — я позвонила в зал. С удивлением обнаружила, что надо пахать, а не пару раз появиться, чтоб жирок выпроводить», — открыла для себя Асмус.

© Соцсети

По признанию звезды, она не занималась в спортзале около 20 лет, и на то была своя причина.

«Спортивная гимнастика оставила крепкое такое психологическое увечье — так, что мне даже видеть не хотелось что-то отдаленно напоминающее спортивные снаряды», — поделилась Кристина.

Однако возраст диктует свое, и теперь, как отметила Асмус, одной диеты недостаточно, чтобы поддерживать форму.