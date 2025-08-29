Девушка с самыми большими щеками в мире показала внешность до пластики

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала внешность до пластики. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 783 тысячи подписчиков.

© Соцсети

Подписчики сетевой знаменитости, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, попросили ее показать фото до трансформации. Так, девушка предстала на снимке в красном топе с глубоким декольте и цветочным принтом. При этом она продемонстрировала окрашенные в черный цвет волосы и губы и скулы естественного размера.

© Lenta.ru

В свою очередь, манекенщица отметила, что любила себя и до коррекции внешности.