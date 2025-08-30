Звезда «Дивергента» вышла в свет в ультракоротком платье

Звезда «Дивергента», актриса Шейлин Вудли посетила Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщает Dailу Mail.

© globallookpress

33-летняя Шейлин Вудли предпочла для вечера ультракороткое черное платье на широких бретелях. Образ дополнили мюли на высоких каблуках и ожерелье с камнями. Волосы ей уложили в легкие локоны и собрали передние пряди, а также сделали вечерний макияж.

© globallookpress

Шейлин Вудли, которая ранее была помолвлена с Аароном Роджерсом, совсем недавно была связана с таинственным мужчиной, с которым она была замечена на ужине в августе 2024 года в таверне «Белая лошадь» в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Тогда пара была «в отличном настроении, разговаривали, ели буррату, а на столе было вино».

А в марте 2025 года Шейлин Вудли и Лукаса Браво заметили вместе в Париже, не скрывая чувств. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц французской столицы.