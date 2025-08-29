Стилисты оценили образы певицы Jalagonia

Имидж-эксперт Инесса Трубецкова и стилист проекта «Модный приговор» Екатерина Галина разобрали образы певицы JALAGONIA в ее клипах «Джинсы», «Номер недоступен» и хита «Дежавю».

Клип «Номер недоступен» — фактически короткометражный фильм, рассказывающий о взрослении. JALAGONIA, чтобы достучаться до зрителей, использует тонкую детализацию и символизм. Как отметила Трубецкова, «в героине клипа очень много эстетизма и большая глубина чувствования». В созданных образах можно разглядеть благородство и элегантность. Благодаря этому история получилась по-настоящему взрослой, несмотря на то что девушка еще очень юная.

«Красивые образы, очень много метафоричных историй, но при этом складывается ощущение, что вся боль и проделанная работа над собой спрятаны внутри. При этом великолепная подача, красивая картинка, образы элегантные, осмысленные и, отмечу еще раз, взрослые», — поделилась впечатлениями имидж-эксперт в беседе с Passion.

Екатерина Галина обратила внимание на правильно подобранные цвета в одежде. В клипе «Номер недоступен» певица особенно органично смотрится в светлых нежных оттенках. Ее красоту и нежность удачно подчеркивает выбранный домашний образ с романтичными воланами на блузке и расслабленными брюками. Эксперт рассмотрела в образе артистки в этом клипе «черты эдакой современной Мэрилин Монро».

«Отдельно отмечу стрит-стайл. Красный свитшот с расслабленными брюками классно смотрятся в контексте двора и уличных танцев. Типаж внешности, которым обладает певица, не любит плотные темные контрастные цвета у лица. И вероятно стилист, работавший с певицей, это понимает», — отметила стилист.

В клипе «Джинсы» JALAGONIA, выбрав повседневный образ, смогла подчеркнуть близость со своей аудиторией не только во внешнем облике, но и в эмоциональных переживаниях. После насыщенного символами клипа «Номер недоступен» в этом видеоряде артистка отдала предпочтение минималистичному визуалу, сделав акцент на естественности и простоте.

Трубецкова обратила внимание, что в этот раз подача выбрана более легкой и игривой. При этом за певицей остается ее изящный образ, длинные золотистые волосы и актуальный макияж.

Галина положительно отметила прием с бельевым платьем и выглядывающим оттуда кружевным бельем. Как и в первом клипе, удачно выбраны пастельные оттенки, которые очень идут певице, подчеркивая ее нежность и хрупкость.

«Здесь Диана мне даже напомнила чем-то Тейлор Свифт. Сочетание сияющего топа и простого трикотажа сверху, с точки зрения стилизации, — классический прием упрощения, который дает эффект уюта и расслабленности. Очень классно отработал бьюти-специалист, укладка и макияж выше всяких похвал, все очень органично», — добавила стилист «Модного приговора».

Говоря о клипе «Дежавю», Инесса Трубецкова отметила внутреннюю опору JALAGONIA, которая чувствуется, несмотря на юный возраст певицы. Такое ощущение удалось создать благодаря «продуманным сценариям и утонченным образам без наносного провокационного эпатажа». По мнению стилиста Галины, именно клип «Дежавю» пока остается самым органичным в карьере JALAGONIA.

«Это попадание в десятку. Как раз, здесь мы видим современную стилизацию под ретро барышню. Романтичное платье с пышной юбкой в сочетании с газовыми прозрачными черными перчатками очень хорошо работают с внешностью певицы», — подчеркнула она.

Сама JALAGONIA рассказала, что во всех ее работах костюмы играют важную роль. Они работают как визуальные метафоры и усиливают режиссерский замысел. Сейчас команда артистки активно готовит костюмы к выступлению в Москве, которое состоится 4 сентября.

«Для меня сценический образ — это продолжение музыки, ее визуальное звучание. Я всегда говорю: мои образы — это мои дневниковые записи, только сделанные не чернилами, а тканью, светом и кадром. Это очень личная история. Каждый костюм — это воспоминание, прожитая эмоция», — рассказала певица.

Так, к примеру, образ с вирусной сумкой «Голубь» JW Anderson в клипе «Номер недоступен» был импровизацией, но стал настоящей магией, которую удалось поймать в кадр. Для артистки доверие зрителей очень ценно, поэтому в основе всей ее работа лежит искренность.

«Даже в самых продуманных сценических костюмах должна оставаться капелька «неидеальности», легкого беспорядка — как в жизни. К 4 сентября мы готовим что-то очень пронзительное и личное», — поделилась JALAGONIA.

Ранее в интервью «ГлагоL» JALAGONIA призналась, что не хочет кем-то казаться или примерять на себя чужой образ, поскольку не умеет притворяться.