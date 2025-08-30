Племянницы принцессы Дианы посетили Венецианский кинофестиваль

Племянницы принцессы Дианы появились на публике Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщает Vanitу Fair.

© globallookpress

Амелия и Элиза Спенсер вышли на красную ковровую дорожку в похожих платьях: голубом и бежевом с разрезами и длинным шлейфом. Образы они дополнили массивными украшениями.

© globallookpress

До этого племянницы принцессы Дианы Амелия и Элиза Спенсер снялись в платьях для обложки глянца.

Амелия и Элиза — дочери младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера от первого брака с Кэтрин Викторией Локвуд. У них есть родные сестра Китти и брат Луи, а также единокровные брат Эдмунд и сестры Лара и Шарлотта, рожденные во втором и третьем браках их отца с Кэролайн Викторией Фрейд и Карен Гордон.

В марте 2023 года Амелия Спенсер вышла замуж за агента по недвижимости Грега Маллета. Регистрация брака прошла на вершине горы неподалеку от Кейптауна, столицы Южно-Африканской Республики.