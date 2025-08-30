Актриса Наталья Рудова снялась в мини-юбке и кожаном бомбере

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась в мини-юбке из денима и кожаном бомбере. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Рудова вышла на публику в джинсовой мини-юбке, водолазе и кожаном бомбере. Образ дополнили высокие кожаные сапоги и серьги. Волосы она выпрямила и сделала легкий макияж с румянцем.

Недавно знаменитость опубликовала в личном блоге видео, где предстала в черном крошечном бикини и ластах в тон. Наталья Рудова снялась с распущенными волосами и без макияжа. Звезда «Универа» плавала лежа на спине в море.

До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По признанию знаменитости, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.