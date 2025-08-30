Дизайнер рассказал, будет ли ИИ востребован в модной индустрии

Искусственный интеллект станет популярным и полезным инструментом в модной индустрии, однако в любом изделии важна человеческая энергетика. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС российский дизайнер Игорь Гуляев.

"Я всегда говорю, что нужно быть на шаг впереди, поэтому тоже стараюсь следить за всеми новинками и интересоваться происходящим. ИИ однозначно может создать что-то новое, и да, [это будет востребовано]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Гуляев рассказал, что при появлении искусственного интеллекта в обиходе он попросил свою команду показать, как нейросеть видит его творчество и сможет ли что-то сгенерировать.

"Не все можно реализовать, потому что многое кажется очень фантазийным и сложным для исполнения. Иногда то, что мы можем придумать, трудно самостоятельно воплотить в жизнь. А когда этим занимается искусственный интеллект - это уже совсем другой уровень сложности", - добавил он.

Обсуждая вопрос о возможной замене человека ИИ, Гуляев заявил, что его поколению "еще хватит времени", но допустил, что вскоре многое может измениться.

"Однако люди, ценящие настоящую красоту: вещи от кутюр, высокое качество - за искренность и натуральность. Искусственный интеллект этого не даст. Так и меня, единственное, что может остановить, - это отсутствие энергии. В моем творчестве это тоже присутствует. Я объясняю это тем, что все сделано с любовью", - подчеркнул он.

По его мнению, работы, созданные ИИ, будут значительно отличаться от тех, что делает человек "с душой".

"И технологии, и душа, и искусство - все должно звучать в гармонии. По музыкальной аналогии - это должен быть такой аккорд, который не режет слух", - резюмировал он.

Игорь Гуляев - российский дизайнер и модельер. В 2009 году он основал модный дом IGOR GULYAEV, который стал символом качества и новаторства в мире высокой моды. С первых коллекций бренд привлек внимание международных изданий, а самого Игоря Гуляева назвали новатором меховой индустрии. В 2011 году он расширил свое видение, представив всесезонные коллекции Pret-a-Porter de Luxe.