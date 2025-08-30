Как изменился спрос на люксовую косметику у россиян

Россияне стали чаще покупать кремы и средства для очищения и умывания за границей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

© unsplash

«Самыми популярными подкатегориями уходовой косметики стали средства для ухода за лицом и телом — на заказы таких средств пришлась доля 3/4 (2 доли — уход за лицом; 1 доля — уход за телом) от всей категории. Второе место заняли пены для бритья, а замкнули тройку лидеров средства для ухода за руками», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что есть рост премиальных брендов уходовой косметики.

«В 2025 году россияне чаще стали заказывать уход от французского Chanel — он расположился на первом месте в категории заказов. А также в топ-5 средств вошли пена для бритья Homme Foamshaver, Biotherm, крем для кожи вокруг глаз с авокадо Kiehl's, омолаживающая пептидная терапия, Derma – Peptides, Theramid, лосьон после бритья Dior Fahrenheit и крем против морщин Lacabine botulinum effect serum La cabine», — перечислили аналитики.

По мнению экспертов, самым активным месяцем для заказа косметики из-за рубежа стал март.