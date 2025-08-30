Дуа Липа снялась в «голой» блузе

Певица Дуа Липа снялась в прозрачной блузе и джинсовых шортах на вечеринке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Дуа Липа позировала в белой «голой» блузе и черных джинсовых шортах. Образ дополнил кожаный ремень с золотой пряжкой, чокер с крестом и бюстгальтер. Перед камерой она также снялась в объятиях вместе с женихом Каллумом Тернером.

© Газета.Ru

До этого Дуа Липа показала фигуру в двойном крошечном бикини.

На прошлой неделе Дуа Липа показала кадры с празднования своего предстоящего дня рождения. Певица отдыхала с возлюбленным Каллумом Тернером и друзьями на Ибице. Поп-исполнительница предстала перед камерой в серебристом платье с вырезами до бедра, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу массивные золотые серьги, браслеты, кольца и босоножки на каблуках. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.