Вера Брежнева вышла на сцену в прозрачном топе

Певица Вера Брежнева снялась в прозрачном топе и брюках на сцене. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

43-летняя Вера Брежнева в черном прозрачном топе и брюках выступила на сцене. Волосы певица распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Она выступила на концерте в Юрмале.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где была запечатлена в костюме, который был украшен стразами и пайетками и переливался при солнечном свете. Певица также надела полупрозрачные туфли на черных каблуках. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость танцевала в зале.

Позже Вера Брежнева показала фигуру в черных велосипедках и белом укороченном топе с длинными рукавами. Волосы поп-исполнительница собрала в хвост. Она также отказалась от макияжа. Снимок был сделан во время занятий пилатесом.