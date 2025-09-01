Бывший «ангел» Victoria's Secret выбрала смелый наряд для отдыха на пляже

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила кадры на фоне скалы, на которых предстала в белом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на косточках и плавок.

При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс. Кроме того, Хоск распустила светлые короткие волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в неоновом бикини. Кроме того, звезда надела яркую панаму с принтом, накинув на плечо белую вязаную сумку.