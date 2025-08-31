Почему уход за кожей не дает желаемого эффекта и что с этим делать

Нередко специалисты сталкиваются с пациентками, которые ухаживают за кожей, но это не дает ожидаемого эффекта: кожа теряет тонус, покрывается растяжками, слабо реагирует на процедуры. Причина скрывается не в неудачном уходе, плохом косметологе или недостаточном старании. Часто за внешней «слабостью» кожи скрывается дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — врожденная особенность, которая влияет на структуру кожи, связок, сосудов и других тканей. Что делать в таком случае, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.

Что такое дисплазия соединительной ткани

По словам специалиста, это не заболевание в привычном понимании, а системное нарушение формирования и функции соединительной ткани, чаще всего наследственное:

— Основу соединительной ткани составляют белки — коллаген, эластин, фибрилин, от которых зависят прочность, упругость и эластичность кожи, стенок сосудов, хрящей и сухожилий. При ДСТ эти белки вырабатываются в недостаточном объеме либо с нарушенной структурой. Результат — ткани становятся менее прочными, податливыми, плохо держат форму, легко растягиваются и хуже восстанавливаются после повреждения.

Как ДСТ проявляется на коже

Внешние признаки:

тонкая, «пергаментная» кожа, легко травмируется;

склонность к растяжкам (даже без беременности или значительных колебаний веса);

ранний гравитационный птоз — «брылья», опущение щек, потеря четкости овала;

выраженные носогубные складки и грыжи век уже в 25–30 лет;

медленное заживление даже после малотравматичных процедур;

склонность к гиперпигментации, поствоспалительным пятнам и образованию рубцов;

возможны как атрофические (впалые, «перетянутые»), так и гипертрофические рубцы — особенно после уколов, лазеров, хирургии;

телеангиоэктазии, купероз, «сеточка» на щеках и крыльях носа.

Сопутствующие признаки:

варикозное расширение вен;

сосудистая сетка;

гипермобильность суставов;

пролапс митрального клапана;

сколиоз;

плоскостопие;

частые боли в спине, грыжи;

нарушения пищеварения;

синдром раздраженного кишечника.

Почему обычный уход «не работает»

Дело не в «плохой коже» или неправильной косметике, заверила эксперт. Просто такая кожа устроена иначе.

— Ее опорная структура слабее, она быстрее теряет влагу, склонна к хроническому микровоспалению и плохо отвечает на травматичные методы стимуляции. Многие популярные процедуры — глубокие пилинги, агрессивные лазеры, RF-лифтинг на высоких мощностях — дают минимальный эффект или провоцируют осложнения, — объяснила пластический хирург.

Более того, в попытке «усилить» стимуляцию можно получить обратный эффект, предупредила эксперт: кожа становится тоньше, появляются участки поствоспалительной пигментации или даже постпроцедурные рубцы.

Какой уход и лечение подходят пациенткам с ДСТ

Косметика — мягкая, поддерживающая:

пептиды и аминокислоты — улучшают синтез белков, укрепляют каркас кожи;

антиоксиданты — витамин С, феруловая кислота, ресвератрол борются с хроническим воспалением;

увлажнение — ниацинамид, церамиды, полиглутаминовая кислота;

SPF 50 каждый день — кожа с ДСТ склонна к фотоповреждению;

избегать: агрессивных кислот, высоких концентраций ретиноидов, частых механических чисток.

Аппаратные процедуры — деликатные

неабляционные фракционные лазеры (например, Clear + Brilliant) — мягкое обновление без повреждения кожи;

радиочастотный лифтинг на низких настройках — аккуратная стимуляция фибробластов;

LED-терапия, микротоки, ультразвук низкой интенсивности — улучшают микроциркуляцию и метаболизм тканей;

физиотерапия (в том числе лимфодренаж) — помогает уменьшить отеки и нагрузку на кожу.

Инъекционные методики — восстанавливающие, а не «накачивающие»:

биоревитализация и биорепарация — курсами, препараты на основе низкомолекулярной ГК, аминокислот и витаминов;

пептидные коктейли — укрепляют сосуды и стимулируют выработку коллагена;

плазмотерапия (PRP) — особенно эффективна у пациенток с низкой переносимостью других методик;

мезотерапия сосудистая и лимфодренажная — улучшает питание тканей и уменьшает отеки.

Пластические операции пациенткам с ДСТ возможны, но:

кожа часто плохо держит результат;

возможны рецидивы птоза;

заживление может быть более долгим;

требуется особый подход к технике наложения швов и фиксации тканей;

повышен риск растяжения рубцов или формирования рубцовой гиперпигментации.

— Операции нужно планировать тщательно, с обязательной предоперационной подготовкой: укрепление кожи, коррекция дефицитов, лимфодренаж, питание, — добавила эксперт.

Что еще важно учитывать

Пациенткам с ДСТ важно поддерживать общее состояние организма, иначе даже самая качественная косметология будет работать хуже, заверила специалист:

Белковая пища — не менее 1.2–1.5 г на кг массы тела.Омега-3 жирные кислоты, магний, витамины группы В, С, D.Регулярная физическая нагрузка без перегрузок суставов.Сон, режим, отказ от курения.По показаниям — консультация флеболога, гастроэнтеролога, невролога

— Дисплазия соединительной ткани — не приговор. Это просто другая ткань с другими потребностями. Такой коже не подойдет универсальный набор процедур, «как у всех», но при правильно подобранной тактике можно добиться хорошего, стабильного результата, — успокоила эксперт.

Главное — не стремиться к агрессии, а выстроить бережную, системную стратегию ухода, сочетающую мягкую косметологию, адекватное питание, физиоподдержку и при необходимости хирургические коррекции с учетом слабости тканей, заключила доктор.

Ранее Решетняк рассказала «ВМ», почему появляется преждевременный птоз и что с этим делать.