Сколько в России готовы потратить на осенний гардероб

Специалисты «Авито» выяснили, какую одежду волгоградцы планируют купить к осени и будут ли ждать акций.

Выяснилось, что 92% граждан обновляют гардероб к осеннему сезону. Из них 47% делают это только по необходимости, заменяя износившиеся вещи на новые, а 35% – докупают несколько вещей под осеннюю погоду.

В основном волгоградцы готовы выделить на осенний гардероб около 16 тыс. рублей. На эту сумму около 37% жителей Волгограда хотят приобрести брюки или джинсы, 32% – верхнюю одежду, 26% – обувь «на выход», а 26% – практичную обувь и легкую верхнюю одежду. Еще 23% нуждаются в новых худи и свитшотах.

Кроме того, две трети волгоградцев (67%) тратиться на непрактичные вещи не планируют. Однако у каждого третьего есть другие намерения: 11% хотят купить запоминающийся наряд для особого события, 10% ищут кастомные вещи, а 8% мечтают об эффектных аксессуарах или обуви.

Также каждый пятый волгоградец (19%) хочет найти варианты со скидкой, а 18% всегда ждут распродаж.