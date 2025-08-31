Настя Ивлеева вернулась к макияжу спустя полтора года

После долгого «затишья» Настя Ивлеева продолжает активно напоминать о себе и готовит зрителям новое шоу о деревенской жизни. Соведущим проекта стал её супруг Филипп Бегак.

Телеведущая, которая после скандальной вечеринки отказалась от яркого макияжа и перекрасилась в брюнетку, неожиданно для подписчиков снова предстала в гламурном образе. Она призналась, что впервые за полтора года решилась на макияж и удивилась, насколько сильно он изменил её настроение и поведение.

По её словам, она даже успела соскучиться по себе в таком амплуа и заметила, что в образе брюнетки с мейком чувствует себя особенно гармонично.

Ивлеева обратилась к поклонникам с вопросом, какой стиль им ближе — натуральный или яркий. Большинство фанатов уверили её, что ведущая прекрасна в любом виде и главное, что она наконец-то вернулась в инфополе.

В комментариях даже сравнили Настю с Моникой Беллуччи и пошутили, что она будет хороша даже в «мешке из-под картошки».

Ранее Настя Ивлеева призналась, что осталась без друзей после скандальной вечеринки.